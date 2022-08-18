Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK seminerinde hakemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Büyükekşi, kulüp yöneticilerinden ve futbolculardan destek istedi. Büyükekşi,' O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum" sözlerinin karşılığı bizde yok. Bunu herkes böyle bilsin' diyerek Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yanıt verdi.

Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle;

Tüm maçlara yapılan hakem atamaları, MHK'da veya TFF'deki kişilerin kararıyla yapılmıyor. Altınız çizmek istiyorum. Tüm atamalar, algoritma tarafından yapılıyor. Tüm maçlara yapılan hakem atamaları, MHK'da veya TFF'deki kişilerin kararıyla yapılmıyor. Altınız çizmek istiyorum. Tüm atamalar, algoritma tarafından yapılıyor. "O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum" sözlerinin karşılığı bizde yok. Bunu herkes böyle bilsin. Daha fazla maç oynandıkça elimizde daha fazla veri olacak. Henüz 2. haftadayız. Bu güzel sisteme inanmanızı ve güvenmenizi istiyoruz. Sabır ve anlayış rica ediyorum arkadaşlar. Süper Lig 'in 4. haftasından itibaren MHK Başkanvekili ve MHK Hakem Danışmanı, her hafta salı günü yayıncı kuruluşla belirlenen bir saatte haftanın hakem performanslarını görüntülü olarak değerlendirecekler.

Ahmet Nur Çebi ne demişti?

Alanyaspor maçının ardından TFF'ye giden Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi şu açıklamada bulunmuştu:

Türk futboluyla ilgili meseleleri konuştuk. Corendon Alanyaspor maçında yaşadığımız haksızlıkları elimizdeki belgelerle tek tek arz ettik. Kendilerinin bunu anladıklarını ve değerlendireceklerini anlamış bulunuyorum. Gerekenin yapılacağını umuyoruz.

Federasyon, Türk futbolunun temsilcisidir. MHK, kendilerine bağlıdır. Geçen sezondan beri devam eden sorunların çözülmesini talep ettik. Sorunların bir kısmı çözülse de tamamının çözülmediğinin bilincinde olduğumuzu söyledik. Hataların tespitini yapacak kişilerin kendileri olduğunu söyledik. Biz artık haksızlığa uğramak istemiyoruz. Diğer takımların da haksızlığa uğramasını istemiyoruz. Beşiktaş’ın haksızlıkları kaldırabilecek limitinin olmadığını ifade ettik. Benim Camiam mutsuz, benim Camiam tedirgin. Benim Camiamın güvene ihtiyacı var. Benim Camiamın federasyonun ve hakemlerinin zarar vermeyeceğine inanmaya ihtiyacı var. Bunu yapmaları gerekiyor. Kendilerine güvenmek, inanmak istiyorum. Bekleyip yapılan yanlışları nasıl düzelteceklerini göreceğiz.

Federasyonun hakemlerle ilgili olarak daha açık ve şeffaf olması gerektiğini düşünüyorum. Hata yapılan yerleri söyleyin dedik. Sizler de çıkın eleştirilere cevap verin dedik. Galiba böyle de bir çalışma içindeler. En kısa sürede gerçekleştireceklerine inanıyorum. Beşiktaş’ın tahammül sınırının bittiğini yeteri kadar anlattığımı sanıyorum. Umarım sonuçlarını herkesin göreceğini düşünüyorum.

Hakemlerin hata yapmaya hakları yok. Bir cerrah ameliyatta hata yaptığında sonucu ölüm oluyorsa hakemlerin de hata yapma lüksleri yok. Adını koymuşuz hata diye ama bu iş artık bitti. Hakemler son derece dikkatli olmalı. Bir maçta bir hatayı anlarsınız ama on tane hata olmaz.

Bütün pozisyonları içeride değerlendirdik, önlerine koyduk. İkisinden biri doğru, hangisi diye sorduk. Cevabı birkaç gün içinde alacakları kararlarla beraber göreceğiz. Adalet ve vicdan istiyorum. İyi olanların ödüllendirildiği, kötü olanların cezalandırıldığı bir düzen istiyorum.

Yasin Kol’u maçlarımızda istemiyoruz. Yaptığı hatalar Camiamızı çok yakmıştır. Bununla ilgili burada izahta bulunduk. Gereken ne kadar ve nasıl yapılır, zaman içinde göreceğiz.

Hakemlerle ilgili ortada bir sorun vardı. O sorunun gereği yapılmıştı. Aynı sorun yeniden içeri alındı. Bana göre hatalılar. İşi bitirmeleri gerekiyordu. Evvelki yönetim gönderdi ve geri getirdi. O sorun halen devam ediyor.”



