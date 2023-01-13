Mehmet Büyükekşi: Yeni yüzyıla yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, stratejik plan tanıtım toplantısı kapsamında konuştu. Açılış töreninde bir konuşma yapan Mehmet Büyükekşi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Futbol Federasyonu’nun 100. kuruluş yıl dönümünde futbol camiasının tüm paydaşlarını ‘futbolun geleceğini birlikte yazmaya’ davet ettiklerini belirterek, “Bugün burada Sayın Bakanımızın da teşrifleriyle camiamızın tüm üyeleri bir arada bulunuyor. Böylesine güçlü ve büyük aileyi bir arada görmek hepimiz adına mutluluk ve gurur vesilesi. Ne mutlu bize" dedi.

Büyükekşi, sözlerini "Federasyonumuz; Türk Futboluna rehberlik eden ve gücünü tüm paydaşlarından alan yüz yıllık köklü bir çınardır. Ana varlık nedeni; her türlü futbol faaliyetlerini ulusal ve uluslararası alanda teşkilatlandırmak, geliştirmek, ülkemizi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmektir. Temel görevlerimizin başında; futbol faaliyetleri için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yaparak başarılı sonuçlar alınmasını sağlamak yer alıyor. Bu görevleri başarıyla sürdürmemizde sizlerin kıymetli destekleri, çalışmaları ve fikirleri her şeyden önemli" diyerek sürdürdü.

“Hepimiz durmadan, yorulmadan çalışmaya ant içmiş insanlarız”

Göreve geldikleri ilk günden bu yana bir yandan Türk futbolunun sorunlarını çözmeye, bir yandan da marka değerini yükseltmeye çalıştıklarını ifade eden Büyükekşi “Hepimiz adına şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Bu salonda hepimiz durmadan, yorulmadan çalışmaya ant içmiş insanlarız. Hepimizin amacı ortak: futbolu her anlamda daha ileriye taşımak. Peki hepimizin bu amaç için kullandığı yol, kılavuz ortak mı? Değil. İşte biz tam da bu çalışmayla; yolumuzu da ortak yapmayı hedefliyoruz. Ancak bu sayede hedeflerimize daha hızlı ulaşabiliriz. Ölçebiliriz, değerlendirebiliriz. Nerelerde eksiklerimiz var daha hızlı fark edebiliriz. Ve bu eksikleri hep birlikte ortak bir akılla kapatabiliriz. Camiamızda herkesin fikri bizim için önemli. Bu nedenle bu toplantıya tüm paydaşlarımızı davet ettik. Akıl akıldan üstündür. Bunu çok iyi biliyoruz. Hz. Mevlana’nın dediği gibi; ‘Her şey gelip geçici ey gönül… Bak, az önce aldığın nefes bile geldi geçti. Sen baki olana razı ol.’ Bu salonda bulunan herkes bir kulübü, bir kurumu, bir derneği, bir camiayı temsil ediyor. Peki bizler kalıcı mıyız? Hayır!!! Ancak bıraktığımız eserlerle, yaptığımız güzel şeylerle kalıcı olabiliriz" ifadelerini kullandı.

“Kısa, orta ve uzun vadeli bir uygulama planı ortaya koyacağız”

Türk futbolunun geleceğini birlikte yazma düşüncesiyle salonda bulunan herkese teşekkür ettiğini ve alkışladığını kaydeden Mehmet Büyükekşi sözlerini “Hep birlikte Türk futbolunun stratejisini belirleyerek kısa, orta ve uzun vadeli bir uygulama planı ortaya koyacağız. Bu salonda alt yapımızdan gelen U-15’den U-19’a kadar millilerimiz bulunuyor. Kulüplerimizin alt yapılarından gelen genç futbolcularımız var. Duayenlerimizle birlikte çok değerli, genç ve gelecek vadeden hakemlerimiz, antrenörlerimiz ve gözlemcilerimiz de aramızda. İşte onlar 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, dünya arenasında ülkemizi başarıyla temsil edecek futbol elçilerimiz. Hep birlikte ortaya koyacağımız yol haritası ışığında bu değerlerimizle birlikte, Türk futbolunu bugünkünden de daha iyi noktalara taşıyacağız” diyerek sürdürdü.

“Biz bugün burada toprağa bir tohum atıyoruz”

2009 yılında federasyondan tarafından bir strateji planı hazırlandığını hatırlatan TFF Başkanı, “Ancak paydaşların katkısı olmamış. Bu yüzden de uygulamaya geçirilememiş. Bu anlamda hazırlayacağımız strateji belgesi; akademik bir çalışma değil, sizlerle birlikte belirleyeceğimiz, uygulanabilir hedefleri olan ve tüm paydaşların amaçlarına ulaşması için hayata geçireceği uygulama planlarının da olduğu bir yol haritasıdır. Stratejiyi hazırlamak kadar bunu uygulamaya geçirmek ve sonuçlandırmak da önemlidir. Biz bugün burada toprağa bir tohum atıyoruz. Bunu büyütecek, besleyecek ve yaşatacak olan sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

“Yeni yüzyıla yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz”

Bugün ilkini başlatacakları ve tüm paydaşların aktif olarak içerisinde yer alacağı çalıştaylar ile Türk futbolunun sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren yol haritalarını birlikte oluşturacaklarının altını çizen Mehmet Büyükekşi, “Bu görüşmelerin ardından Mayıs ayının başında çalışmamızı tamamlamayı planlıyoruz. Değmediğimiz, dokunmadığımız, fikrini almadığımız hiçbir paydaşımız kalmayacak. Cumhuriyetimizin ve Federasyonumuzun 100. Yılında, yeni yüzyıla yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hep birlikte oluşturacağımız strateji planı TFF’nin değil Türkiye Futbolunun strateji planı olacak. Kişilerden bağımsız uygulanabilir bir yol haritası oluşturacağız. Strateji Komitesi Başkanımız ve 1. Başkan Vekilim İbrahim Burkay Strateji Planına Yaklaşımımızı sizlerle paylaşacak.” diye konuştu.

“İlk defa böylesine kapsamlı ve bütüncül bir strateji belgesi ortaya koyacağız”

Bugün startı verilen strateji çalışmasının, Türk futbolunun gelecek hedefleri doğrultusunda, ihtiyaç duyduğu her alanda geleceğini kurgulayacak önemli bir adım olduğunu belirten Büyükekşi sözlerini şöyle tamamladı:

“Futbol camiası olarak ilk defa böylesine kapsamlı ve bütüncül bir strateji belgesi ortaya koyacağız. Sahip olduğumuz üstün potansiyeli ve özelliklerimizi ortak çalışma kültürüyle ortaya koyacağımız bir stratejiyle beslediğimizde arzu ettiğimiz kalıcı başarılar da beraberinde gelecektir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını futbolda yeni başarı hikayeleri ile taçlandırma kararlılığımızla; strateji çalıştayımızın ülke futbolumuza hayırlı olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle çalışmalarımıza katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza ve bugün yanımızda bulunan Sayın Bakanımız başta olmak üzere tüm dostlarımıza şükranlarımı ve saygılarımı arz ediyorum.”