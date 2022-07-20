Mehmet Büyükekşi: TFF her zaman şeffaf olacak

TFF bünyesinde görev yapan kurulların yeni dönem başkan ve üyeleri tanıtıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki Orhan Saka Salonu’nda yapılan toplantıya TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Tanıtım toplantısı öncesinde konuşan Başkan Mehmet Büyükekşi, “Bu toplantıyı ilk kez bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu yola çıktığımızda birçok yeniliğe imza atacağımızı söylemiştik. Federasyon olarak kurullarımızın başkan ve yönetimini sizlerle tanıştırmayı çok önemsiyoruz. İlerleyen süreçte bu tanıtım çok faydalı olacaktır. Bugün bir yönetim kurulu toplantısı daha yaptık. Tahkim Kurulu, PFDK, AFDK, UÇK, Etik Kurulu, MHK ve Temsilciler Kurulu’nun başkan ve üyeleriyle bir araya geldik. Bu toplantıda hedefler paylaşıldı. Genel kurulda başkan seçilir seçilmez, tüm kurullara istifa davetinde bulunmuştum. Çağrımıza tüm kurullar uydu ve istifalarını sundular. Önceki kurullardaki üyelerimize verdikleri emek ve destek için teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu olarak hakemlik, gözlemcilik ve temsilcilikteki yeniden yapılandırma içinde, hukuk kurullarımızda yeni kriterler belirledik. Tüm istifaların tamamlanmasıyla yeni kurulları oluşturduk. Kriterlerimizden ilki, kadınlarımızın da yönetim ve kurullarda olmasıydı. Her bir kurulda toplam 5 kadın üyemiz bulunuyor. Kadının olduğu yerde barış ve kardeşlik olur. Saygı öne çıkar. Futbola kadın eli değsin ve hep huzur olsun istiyoruz. Sadece üyelerimizden birinin kadın olması değil, spor hukuku alanında yüksek lisans mezunu olması da yeni kriterlerimizden birisi. En az birisinin ceza hukukunda tecrübe sahibi olmasını da önemsedik. Her kurulda hakim ya da savcı tecrübesi olan bir üyemiz olsun istedik. En az bir üyemizin hukuk fakültelerinde öğretim görevlisi olmasını istedik. Üyelerin göreve başlamadan önce mal beyanında bulunmasını da gündeme getirdik. Hakemlik, gözlemcilik ve temsilcilikte de çok önemli değişiklikler yaptık” ifadelerini kullandı.

“Her zaman Fair-Play’den yana olacağım”

Yeni sezonda yazılım destekli atamaların olacağına dikkat çeken Büyükekşi, “5 Ağustos’ta başlayacağımız yeni sezonda yazılım destekli atamalar olacak. Türk futbolunun çok daha iyi noktalara gelmesi için getirdiğimiz tüm yeniliklerin verimli olmasını önemsiyoruz. Bugün bir arada olduğumuz tüm kurullarımıza olan inancımız tam. TFF olarak en büyük hedefimiz Türk futbolunun en kısa zamanda karşılıklı güven duygusunun hakim olduğu bir iklime kavuşması. Saygı ve güven duygusu vereceğiz. Futbol ailesinden de aynı saygı ve güveni bekliyoruz. Yeni sezonla birlikte istediğimiz çok önemli bir şey de Fair-Play. Sadece saha içinde değil saha dışında da çok önemli. Federasyondan başlamak üzere, tüm başkanların, teknik direktörlerin, seyircilerin, medyanın bu konuda çok hassas olması gerektiğini dile getirmek istiyoruz. Bundan sonraki bütün konuşmalarımda da bu konuyu hep gündeme getireceğim. Benden bu konuyu bundan sonra da çok sık şekilde duyacaksınız. Tüm kurul başkanlarımıza ve üyelerimize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Türk futbolu için hayırlı uğurlu olsun” açıklamasını yaptı. Büyükekşi’nin konuşmasının ardından kurullar tanıtıldı ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“VAR kayıtlarını açıklamamız yasak”

VAR kayıtlarının açıklanamadığını ifade ederek sözlerini sürdüren Büyükekşi, “Hakemlerimize, gözlemcilerin vereceği notlar her hafta açıklansın demiştim. Ama sonradan gördüm ki, maalesef FIFA ve UEFA buna izin vermiyor. VAR Odası’nı gerek kulüp başkanlarımızın, gerek teknik direktörlerimizin, gerekse de basın mensuplarının ziyaretine açacağız. Nasıl ki uçak kullanırken kokpite giremiyorsunuz ama simülatöre girebiliyorsunuz, burada da aynısını yapacağız. Maç olmayan günlerde basın mensuplarını davet edeceğiz. Burada örneklerle sizlere de detaylı şekilde bilgi verilecek. Ama hakem notu gibi VAR kayıtları da kamuoyuna açıklanmıyor. Yine de bunları depolayacağız ve ileride bir şey olursa, kayıtları tutacağız. Gündemde geçen sezonda birçok sıkıntılar vardı. Sıkıntıların başında da hakemlerimizle ilgili belli bir yönetim tasarrufu oldu. Bu tasarruf neticesinde bazı hakemlerimiz Tahkim Kurulu’na gidip göreve döndüler. Bu da bazı kesimlerde olumlu, bazı kesimlerde olumsuz algı oluşturdu. Futbolda marka değeri maalesef çok aşağılara düştü. Ana amacımız bunu yükseltmek. Güven, adalet, eşitlik, şeffaflık bizim için çok önemli. Özellikle insan inisiyatifini en aza indirmek istiyoruz ve atamaları bilgisayarla yapmak istiyoruz. Sahadaki hakemle VAR hakemlerini bu yüzden ayırıyoruz. İnsan hata yapabilir ve bu hatayı minimuma indirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz bunu başarabilmek. Bundan 4-5 yıl önce 500 milyon Dolara yapılan ihale 120-130 milyon dolara düştü. Bunun birçok sebebi var” dedi.

“Hakemlerimize ‘Sizi başımızın üstünde taşıyacağız’ dedim”

Bütün kurulların değerli olduğunu söyleyen Mehmet Büyükekşi, “Bütün kurullarımız değerli, bütün insanlarımız değerli. Aynı şekilde hakemlerimiz de son derece değerli. Önce hakemlerimize güve vereceğiz. Dün özel bir toplantı yaptık. Başkan ve MHK Üyelerimize “Sizi başımızın üzerinde taşıyacağız” dedim. Ama aynı şeyi de sizden istiyorum dedim. Biz iyi niyetliyiz, sizden de iyi niyet istiyoruz. Ama tersi bir durum görürsek farklı hareket ederiz. Biz hakemlerimize inanıyoruz ve güveniyoruz onlara da değer veriyoruz. Hakimlerimiz nasıl değerliyse, hakemlerimiz de değerli. Hiçbir zaman suçlama yoluna gitmeyeceğiz, adil olacağız, yapılması gereken ne ise onu yapacağız. Prensip olarak yabancı hakemi, VAR hakeminde ihtiyaç olursa getireceğiz. UEFA’ya üye ülkeler arasında hakem değişimi programı gerçekleşirse de olacak. O ülkeden elit bir hakem gelip maç yönetirse, Türkiye’den de elit bir hakem gidip orada maç yönetecek. Böylelikle Türk bir hakemin Avrupa’da nasıl bir maç yönettiği de görülebilecek. Bunun kararı alındı ama ne zaman hayata geçer bilmiyoruz. Aldığımız karar hakemlerimizin yetersiz olmasıyla alakalı değil, tam tersi, hakemlerimizin yurt dışında maç yönetmesi için alındı. Futbolun anasının başladığı yer, altyapı ve amatörler. Biz de oradan başlayacağız. 5 Ağustos’a kadar çok hızlı karar almamız gereken konular var. İnşallah cuma günü Bolu’da hakemlerimizin kampı başlayacak. Hakemlerimize psikoteknik testler yapılacak. Sırada gözlemcilerimiz ve temsilcilerimiz de var. İstanbul Üniversitesi’yle bu konuda anlaştık. Bundan önceki dönemde bize danışmanlık yapan hakem hocası, Belçika’da hakem performansıyla ilgili çalışma yaptığını söyledi. Birkaç devlet üniversite ile görüşüyoruz. Hakemlerin performanslarının ölçümüyle ilgili Belçika’daki sistem gibi bir ölçüm yapacağız ve performanslarını kamuoyuyla paylaşacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

TFF Kurulları şu isimlerden oluşuyor:

TAHKİM KURULU

İsmail Rüştü Cirit - Başkan

Eyüp Yeşil - Üye

Mustafa Artuç - Üye

Alaaddin Varol - Üye

Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu - Üye

Prof. Dr. Murat Atalı - Üye

Fatih Maden - Üye

PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU (PFDK)

Mehmet Sağlam - Başkan

Mehmet Aksu - Üye

Prof. Dr. Yusuf Yaşar - Üye

Doç. Dr. Selman Dursun - Üye

Dr. Nihal Ural - Üye

Abdurrahim Taş - Üye

Ömer Faruk Erol - Üye

AMATÖR FUTBOL DİSİPLİN KURULU (AFDK)

Alper Türközmen - Başkan

Ahmet Şafak Kuş - Üye

Doç. Dr. Serkan Ağar - Üye

Tarkan Erdal - Üye

Ahmet Yazıcıoğlu - Üye

Şamil Yakut - Üye

Rıza Hakan Başsorgun - Üye

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU (UÇK)

Selami Bilgin - Başkan

Sabiha Tekin - Üye

Mustafa Çattık - Üye

Hasan Şahin - Üye

Muhammed Hardalaç - Üye

Mutlu Şimaylı - Üye

Hacı Dursun Kızıltan - Üye

ETİK KURULU

Celal Candan - Başkan

Mahmut Fatih Çelikbilek - Üye

Ahmet Gürel - Üye

Birsen Elmas - Üye

Prof. Dr. Musa Aygül - Üye

KULÜP LİSANS KURULU

Mehmet Ali Kaynar - Başkan

Mustafa Arıkan - Başkan Yardımcısı

Berrin Mahmutoğlu - Üye

Yalçın Madenci - Üye

Savaş Çıtak - Üye

Yasin Eker - Üye

Furkan Uysal - Üye

MERKEZ HAKEM KURULU (MHK)

Sabri Çelik - Başkan

Murat Ilgaz - Başkan vekili

Ahmet İbanoğlu - Üye

Bülent Gökçü - Üye

Aytekin Durmaz- Üye

Baki Tuncay Akkın - Üye

İsmail Köse - Üye

Aynur Aysun Akar - Üye

Doç. Dr. Recep Sürat Müniroğlu - Üye

TEMSİLCİLER KURULU

Gökhan Özsavaş - Başkan

Ahmet Hadi Usta - Üye

Ertuğrul Arslan - Üye

Osman Diyadin - Üye

Osman Yıldırım - Üye

Nilgün Selvi - Üye

Timuçin Başar - Üye

İHA