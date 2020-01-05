Mehmet Büyükekşi: Sponsorluk markaya katkı sağlamaktır

Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü’nün Başkanı Mehmet Büyükekşi, iş birliği konusunda yerel markalara önem verdiklerini söyleyerek, “Sponsorluk anlayışımda markalara maksimum fayda sağlamak var” dedi. Büyükekşi, “Şu anda sponsorlarımız arasında Sanko, CBN Lojistik gibi firmalarımız var. Hangi sponsorluk olursa olsun onlara katkı sağlamamız lazım. Bu da kendi marka değerimize yatırım anlamına gelir. Ve daha çok sponsorla sürdürülebilir şekilde çalışmamızı sağlar” diye konuştu. Bu konuda özel çalışmalar yaptıklarını belirten Büyükekşi, dernek yönetiminde bu amaçla komisyonlar kurduklarını açıkladı. Büyükekşi, “Olaya sadece futbol olarak bakmıyoruz. Gaziantep şehrine sporla da katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

‘Şirket gibi yönetmek’

Kulüp yönetmekle şirket yönetmenin fark ve benzerliklerini anlatan Mehmet Büyükekşi, şöyle devam etti: “Şirketi kâr amacıyla yönetiyorsunuz. Üretiminiz ve ticaretiniz var. Kulüplerin çıkış noktası ise dernekler. Dernekler kâr amacı güdemezler. Toplumun geniş bir kesimini ilgilendiren bir faaliyet gösteriyorsunuz. Bu nedenle kulübümüz de bir şirket kurdu. Ben hem derneğin hem şirketin başkanıyım. Amacımız da gelir gider dengesini sıkıntı yaratmadan aynı bir şirket gibi yönetebilmek. Bunun için zamana ihtiyacımız var...”

‘Gelir-gider dengesi’

Süper Lig’de birçok takımın borcu olduğunu hatırlatan Büyükekşi, şunları söyledi: “Bu konuya çözüm olacak önerilerim var. Mesela, dört büyük takım hariç, maliyeti 500 bin Euro’yu aşan futbolcuları transfer etmeyelim. Ayrıca her takımın üç yerli futbolcu oynatma mecburiyeti olsun. Bunların ikisinin ise altyapıdan çıkma şartı olsun. Bunlarla birlikte, birçok takımın bütçeleri küçülür ve gelir-gider dengesi düzelir. Gaziantep Futbol Kulübü olarak bizi sevindiren konu ise kulübümüzün hiç borcunun olmaması. Benim uzun yıllar başkanlık yapma hedefim yok. Bu görevi Gaziantep için üstlendim. Gelir- gider dengesini iyi oluşturup kulübü gelecekte borç altına sokmayacak bir çözüm üzerinde çalışıyorum.”

‘Bir taraftarımız 4 TL bağışta bulundu...’

Gaziantep Basketbol Takımı’nı da satın aldıklarını kaydeden Mehmet Büyükekşi, “Ayrıca Tekerlekli Basketbol Kulübümüz var. Bunların yanı sıra Gaziantep Futbol Kulübü olarak inovasyon ve girişimcilik kulübü kurmayı planlıyoruz. Gençlerimize bu alanda dersler vermeyi amaçlıyoruz” dedi. Bir süre önce kulübe gelir temin edebilmek için bir kampanya başlattıklarını anlatan Büyükekşi, “Taraftarlarımız DESTEK yazıp 8827’ye gönderecekleri kısa mesajların dışında GFK Store internet sitesi üzerinden satışa çıkarılan özel formalarla ve açılan banka hesaplarıyla takımlarına destek olabilecekler” diye konuştu. Büyükekşi kampanyayla ilgili yaşadıkları bir olayı da şöyle anlattı: “Bir taraftarımız banka hesabımıza 4 TL bağışta bulunmuş. Açıklamaya da ‘bu parayla takımı şampiyon yapmanızı istiyorum’ diye yazmış. Rakam önemli değil. Önemli olan bu ruhu oluşturmak. İşte bu duygu çok değerli.”

‘Lisanslı ayakkabılarını üreteceğiz’

Aynı zamanda bünyesinde birçok ayakkabı markasını bulunduran FLO’nun da Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Büyükekşi, kulübün perakende konusundaki hedeflerini ise şöyle anlattı: “Kulüp olarak şu anda bir tane perakende mağazamız var. Bu alandaki ciromuzu artırmak için hemen adım attık. FLO olarak şu anda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin lisanslı ayakkabılarını üretiyoruz. Aynı anlaşmayı Gaziantep Futbol Kulübü ile yapıyoruz. Spor ayakkabılarını üretip mağazaya koyacağız. Aynı zamanda bu ürünleri kendi mağazalarımızda da satışa çıkaracağız. Amaç takıma destek olmak.”

Hedef futbolcu ihracatı

Kulüp yönetimi olarak altyapıya ağırlık vereceklerini ifade eden Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Şu anda bir tane sahamız var. Kısa sürede ikiye çıkaracağız. Hedeflerimiz 16-20 yaş arasındaki gençleri Süper Lig’e kazandırmak, kulübün futbolcu maliyetini azaltmak ve Türk futboluna hizmet vermek... Ayrıca bu futbolcuları yurtdışına ihraç etmeyi de hedefliyoruz. Bu nedenle yılbaşında yeni bir yapılanma içine giriyoruz.”