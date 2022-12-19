Luseyl Stadyumu'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanan final maçı öncesinde gerçekleşen buluşmada, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Katar Futbol Federasyonu Başkanı Al Thani iki ülke arasındaki sportif iş birliği konusunda fikir alış verişi yaptı. 5 Ocak 2022'de Doha'da yapılan Turkcell Süper Kupa organizasyonuyla birlikte gelişen iki ülke federasyonu arasındaki ilişkilerin daha da artması temennisinde bulunuldu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2022 Dünya Kupası organizasyonunun oldukça başarılı ve sorunsuz gerçekleştiğini belirterek Katar Futbol Federasyonu Başkanı Al Thani ve federasyon yetkililerini tebrik etti. Her iki Başkan, en kısa zamanda İstanbul'da kapsamlı görüşmelerde bulunma kararı aldılar.