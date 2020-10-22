Mehmet Büyükekşi: Başarımızı tüm kamuoyuna göstereceğiz

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, son 13 lig maçına bakıldığında sadece Galatasaray mağlubiyetinin önlerine çıktığını ifade etti. Galatasaray’ın da ligin ilk haftasında çok üst düzey bir oyun sergilediğini anlatan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Bu maç dışındaki maçlarda yenilmezlik serimiz devam ediyor. Transferin son haftasında 3 yeni oyuncu aldık. Bunların 3’ü de kariyerli ve kıymetli oyuncu. Söz konusu oyuncular takıma geç katıldıkları için geçen haftaki Antalya deplasmanında süre alabildiler. Kadromuzdaki bazı oyuncuların bir takım antrenman eksiklikleri var. Antrenman eksiklikleri gidince daha iyi olacaklardır. Bu da takıma yansıyacak."

"Aslında üzerimizde şanssızlıklar var." değerlendirmesinde bulunan Büyükekşi, şunları söyledi:

"Bu haftadan itibaren şansızlığı kırıp bir patlama yaptığımızda, sonuçlar da istediğimiz gibi olacak. Biz zaten iyi bir takımız. Bunu geçen sene ispat ettik. Aynı kadroyu büyük oranda koruduk, üzerine de 7-8 yeni transfer yaptık. Dolayısıyla daha güçlü bir kadromuz var. İnşallah bu hafta Konya maçıyla yeniden çıkışa geçeriz. Sonraki maçları da aynı şekilde beraberlik serisi yerine galibiyet serisiyle taçlandırırız. Bunu yapabilecek kalitede oyuncularımız var. Başarımızı tüm kamuoyuna göstereceğiz."

AA