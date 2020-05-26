Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'un sezon başı Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan kadrosuna kattığı Mehmet Boztepe adeta küllerinden doğdu. Üç sezon Balıkesir'de görev yapan gurbetçi oyuncu, 2016-2017 sezonunda 30 lig maçında 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bir sonraki sezon Bal-Kes'te 23 lig karşılaşmasında 4 gol atma başarısını gösterdi. Mehmet, 2018-2019 sezonunda ise 19 lig mücadelesinde 3 kez gol sevinci yaşadı. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Ekol Göz Menemenspor'da klasını kanıtladı. Mehmet Boztepe, sarı-lacivertli formayla ligde çıktığı 25 karşılaşmada 5 gol kaydederken 5 asist yaptı. İzmir ekibinin bu sezon göstermiş olduğu çıkışta pay sahibi olan isimler arasındaki yerini aldı.

Ekol Göz Menemenspor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncu kulüpte mutlu olduğunu belirtti. Şuan tek düşüncesinin ligin geri kalanı olduğunu belirten hücum oyuncusu, "Oynayacağımız 6 maç ve alınabilecek 18 puan var. Takım olarak Play-Off'a kalabilmek için son düdüğe kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Menemen hedefsiz bir takım değil. Bunu sahada herkes görecek" dedi. Mehmet'in mukavelesi lig sonunda bitiyor.