Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'nun Futbol A Takımı teknik ekibinde göreve başladığını duyurdu. 2003-2008 yılları arasında Sarı Lacivertli ekipte forma giyen Aurelio, sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Türkiye onu, Marco Aurelio olarak tanıdı, Trabzonspor ve Fenerbahçe formalarıyla alkışladı, ardından vatandaş olup Mehmet adını aldıktan sonra da ay yıldızlı formayla gönülleri bir kez daha kazandı.

2013 yılında futbol hayatına nokta koyan Aurelio, Kasımpaşa, Göztepe ve Sakaryaspor'da yardımcı antrenörlük yaptı. Tecrübeli isim, Yeni Çorumspor'da ilk kez teknik adamlık yapan Aurelio, 14 maçta 1.57 puan ortalaması yakalamıştı.

Tam adı Marco Aurelio Brito dos Prazeres olan tecrübeli isim, 15 Aralık 1977 yılında Rio de Janeiro'da dünyaya geldi. Futbola 1993 yılında Brezilya'nın Bangu Kulübünün alt yapısında başladı ve 1995 yılına kadar bu takımda forma giydi. 1995 yılında Flamengo takımında profesyonel oldu ve 2001 yılına kadar forma giydi. 2001 yılında kısa bir süre Olaria kulbünde forma giydikten sonra yurt dışı transferi söz konusu oldu ve Türkiye'ye gitti.

Tecrübeli futbolcu, 2001 senesinde Trabzonspor’a transfer oldu. Aurélio, Karadeniz temsilcisinde 2003 yılına kadar oynadı ve görev yaptığı 64 maçta 15 gol attı. 2003 yılında Fenerbahçe’nin transfer teklifini kabul ederek sarı-lacivertli formayı giyen Aurélio, 2008 yılına kadar Fenerbahçe’de oynadı. Fenerbahçe’de 219 kez görev yapan milli futbolcu, toplam 20 gol attı.

2008 yılında Real Betis takımına giden Aurélio, İspanya’da oynadığı 58 maçta 6 gol kaydetti.

2010-11 sezonu öncesi Beşiktaş teknik direkörü Schuster'i isteği ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Brezilya ekibi Olaria AC'de forma giyen Aurelio, 2013 yılında kramponlarını astı ve futbol hayatına nokta koydu.

Mehmet Aurelio ne zaman Türk oldu?

A Milli Futbol Takımı’nın ilk yabancı asıllı futbolcusu olan Aurélio, 2006 yılının Temmuz ayında Türk vatandaşlığına kabul edildi. Daha önce Brezilya Milli Takımı’nda oynamadığı için Türk Milli Takımı’nda oynama hakkı bulunan Brezilya asıllı oyuncu, zamanın teknik direktörü Fatih Terim tarafından milli takıma çağırıldı ve Lüksemburg karşısında ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi. 38 kere A Milli Takım’da oynayan Aurélio, 3 gol attı.

A Milli takımda ise ilk golünü 12 Eylül 2007 tarihinde oynanan Macaristan karşısında atmıştır.

2008 yılında Avusturya-İsviçre'de yapılan UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'kadrosuna Fatih Terim tarafından davet edilmiş, Avrupa üçüncüsü olan kadroda yer almıştır.



