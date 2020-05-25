Fenerbahçe'nin orta sahasında yıllarca müthiş bir performans sergileyen ve daha sonra Türk vatandaşlığına geçip Milli Takım forması da giyen Mehmet (Marco) Aurelio, Sarı Lacivertliler'in teknik ekibinde göreve başladı.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.

Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio’ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü











