Mehmet Aureilo: Fenerbahçe şampiyon olur

beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Türk Milli Takımı’nın ve Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından Mehmet Aureilo, “Fenerbahçe çok farklı bir takım. Hedef her sezon şampiyonluk. Bu sezon da şampiyon olabileceklerine inanıyorum” dedi.

19 Aralık 2019, Perşembe 06:01
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Mehmet Aureilo: Fenerbahçe şampiyon olur

Türk Milli Takımı’nın ve Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından Brezilya asıllı Mehmet Aureilo beIN Sports’a açıklamalarda bulundu. Luiz Gustavo’nun çok tecrübeli bir oyuncu olduğunu söyleyen Aurelio, “Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan da çok iyi. Çok güçlü bir orta saha var” ifadelerini kullandı.

Kariyerine teknik direktör olarak devam eden 42 yaşındaki futbol adam, “Fenerbahçe çok farklı bir takım. Hedef her sezon şampiyonluk. Bu sezon da şampiyon olabileceklerine inanıyorum” dedi.

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