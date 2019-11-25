Mehmet Altıparmak: Zirve yolunda çok önemli 3 puan aldık

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Akhisarspor evinde konuk ettiği Altay’ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından 24 Kasım öğretmenler Günü'nü kutlayan ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Zirve için çok önemli bir karşılaşmaydı. Özellikle rakibimizin konum itibari ile ve çok iyi bir kadro ile oynayacağımızı biliyorduk. Maçın özellikle ilk yarısında tamamen üstündük diyebilirim. Rakip kontra atakla oynayacaktı bunu da biliyorduk. İlk yarıda altı ya da yedi tane pozisyonumuz vardı, birini atmış olsak maç daha değişik olacaktı. İkinci yarı hiç yapmak istemediğimiz bir basit hata ile başladık maça. Bu gol bizim için maçın dönüm noktası oldu. Önemli olan yediğimiz gol değil, golden sonraki reaksiyon bizim için çok önemliydi. Bütün oyuncularımı kutluyorum.'' dedi.

Zirve yolunda çok önemli 3 puan aldıklarını ifade eden Altıparmak, ''1-0’dan sonra Altay gibi tecrübeli bir takıma karşı oradan dönmek bizim için çok önemliydi. Maçın son bölümlerinde 2-1’den sonra beraberlik adına rakip bir baskı kurdu. Ama bütün oyuncularım çok savaştılar, çok mücadele ettiler. Hepsini tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık. Burada bizim kadar aslan payını da taraftarlarımıza vermek istiyorum. 1-0’dan sonra da takımı inanılmaz desteklediler. Mağlup duruma düştükten sonra onların desteği ve sahadaki bütünleşmemiz taraftar ve futbolcu bütünleşmesi bize galibiyeti getirdi. Zirve yolunda çok önemli 3 puan aldık, yolumuza devam ediyoruz. Bu maçı artık unuttuk Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Altay’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” diye konuştu..

Karşılaşmanın hakeminden sarı kart gören Altıparmak, futbol hayatında da çok centilmen bir oyuncu olduğunu, hakemin hem Altay hem de Akhisarspor için çok kötü maç yönettiğini ifade etti.