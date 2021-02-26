Mehmet Altıparmak: Yılmadan çalışmaya devam edeceğiz

Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya galibiyet için çıktıklarını belirterek, "Bütün hazırlılarımızı bunun üzerine yaptığımız bir karşılamaydı. Rakibin çok kapalı oynayacağını, kontratakla üzerimize geleceğini biliyorduk. Bunun için bütün hafta kapalı takımı nasıl açarız, bunların çalışmasını yapmıştık." diye konuştu.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını anlatan Altıparmak, şöyle devam etti: "Özellikle ilk 15-20 dakikalık bölümde yakaladığımız yüzde 100 pozisyonlar var. Golü atmış olsaydık belki maç daha farklı şekle girecekti. Golü atamadığımız gibi bir de bize hiç yakışmayan gol yedik. Futbolcuların aşırı gol atma, kazanma isteği dolayısıyla bazen bu tür şeyler oluyor. Ama ondan sonraki bölümde rakibin de eksik kalmasıyla oyunun tamamen üstünlüğünü elimize aldık. Gereken her şeyi yaptık. Pozisyonlara girdik, şut attık, direkten dönen topumuz oldu. İlk yarı istediğimiz şeyleri yapmamıza rağmen golü atamadık."

İkinci yarının başında oyuncularına stres yapmamaları gerektiğini söylediğini aktaran Altıparmak, "Golü de bulduk, kazanmak için yeterli zamanımız da vardı. Ayite’nin atılmasından sonra 10’a 10 kaldık. Rakip çok kapalı oynadı ve 1-1’lik sonuçla ayrıldık. Bugün oyuncularımın arzusu, kazanmak adına yaptıkları iyiydi ama bir türlü o galibiyeti yakalayamadık. Bu onlar üzerindeki stresi artırıyor. Biz yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. 15 final maçımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Altıparmak, Gençlerbirliği’nin 9 maçtır kazanamaması ve ligdeki pozisyonuyla ilgili soruya "Ligde kalacağız, iyi bir kadromuz var. Sakat oyuncularımızın çokluğu bizi fazla etkiliyor. Bu maçta da iki mecburi değişiklik yapmak zorunda kaldık. Çok uzun süredir galibiyetin olmaması oyuncular üzerindeki baskıyı artırıyor ama futbol çok enteresan bir oyun. Çok maç kazanamazsınız, üç maç üst üste kazanırsınız her şey değişir. Onun için sadece çalışmak gerekiyor. Çok kişi konuşacaktır ama biz sadece çalışacağız. 15 final maçına hazırlanacağız." yanıtını verdi.

AA