Mehmet Altıparmak: Tek amacımız galip gelmekti ve bunu da başardık

Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği ligin güçlü ekiplerinden Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Biz Gazişehir olarak çok uzun süredir galip gelemiyorduk. Bugün galip geldik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İkinci yarıya puan olarak çok kötü başlayarak inanılmaz maçlar kaybettik ama bu takımın neler yapabileceğini biz de herkes de biliyordu. Zaman zaman eksiklerimiz vardı. Bugün uzun süre sonra neredeyse tam kadroya yakın bir takımla çıktık. Bizim için önemli olan tek şey kazanmaktı. Galibiyetten başka hiçbir düşüncemiz yoktu. Bütün oyun planımız kazanmak üzerineydi. Maça zaten önde baskı yaparak başladık. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Son haftalarda ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Bu anlamda inanılmaz mücadele ettik. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Golü bulduk ve 1-0’ı yakaladıktan sonra rakibimizin üzerimize geleceğini biliyorduk. Oyuncularımıza galip olduğumuzda berabere ya da yenilgi durumunda neler yapacağımızı söylemiştim. Yani oyun durumuna göre birkaç tane planımız vardı. İlk yarıda çok güzel bir gol attık. Golün ardından ikinci yarı istediğimiz kıvama geldi ama. Maçın son dakikalarında ise uzun süre kazanamamanın verdiği stresi yaşadık. Neticesinde tek amacımız galip gelmekti ve bunu da başardık. Ben bugün bu mücadeleyi veren oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.