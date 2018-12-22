Mehmet Altıparmak skordan memnun

Spor Toto 1'inci Lig'in 17'nci haftasında Gazişehir Gaziantep, evinde Kardemir Karabükspor'u 6-1 mağlup etti. Ligin ilk yarısını hedefledikleri yerde tamamladıklarını söyleyen Altıparmak, "Öncelikle tüm oyuncularımı kutluyorum. Sezonun en farklı galibiyetini elde ettik. Bizim için kazanılması gereken bir karşılaşmaydı. Karabükspor oyuncularını tebrik ediyorum çünkü futbolu çirkinleştirmeden mücadele ettiler. Bu şartlara göre iyi mücadele ettiler. Bugün sahada bizim için önemli bir 3 puan vardı ve bunu kazandığımız için mutluyuz. Maçın başından itibaren ne yaptığını bilen bir Gazişehir vardı. İlk yarıyı hedeflediğimiz barajda tamamladık. Fazlasını da yapabilirdik ama son 2 haftadaki mağlubiyetler buna engel oldu 31 puanda kaldık. Artık tüm hazırlıklarımızı ikinci yarı için yapacağız. Gerekli takviye ve çalışmalarla ikinci yarıya başlayacağız" dedi.