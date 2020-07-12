Mehmet Altıparmak rekor kırdı

Adanaspor deplasmanında 3 puana uzanarak ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig’e yükselen Hatayspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak da rekor kırdı. Altıparmak üst üste 3 sezonda çalıştırdığı takımları Süper Lig’e çıkardı.

Bu sezon Süper Lig’e ilk yükselen takım Hatayspor olurken, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak da ulaşılması zor bir rekora imza attı. Adanaspor deplasmanında alınan galibiyetle birlikte bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen ve Süper Lig’e yükselen Hatayspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, üst üste 3. kez Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi. 2017-2018 sezonunda BB Erzurumspor’u Süper Lig’e yükselten Altıparmak, geçtiğimiz sezon bu başarısını Gaziantep FK’nın başındayken tekrarlamıştı. Altıparmak bu kez Hatayspor’la Süper Lig’e yükselerek kırılması güç bir rekora imza attı.







