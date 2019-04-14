Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Adanaspor’u 4-1 yenen Gazişehir Gaziantep’in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ligdeki rakiplerinin kaybettiği bir haftada kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını kutlayarak, çok istedikleri bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

Kağıt üzerinde maçın favorisi göründüklerini ancak bu tür müsabakaların oldukça zor olduğuna işaret eden Altıparmak, şöyle konuştu:

"Çok kötü bir gol yedik. Golden sonra rakibimiz de üstümüze geldi. Bugün bizim için önemli olan, ligdeki rakiplerimizin kaybettiği haftada 3 puan alabilmekti. Ligin boyu çok kısaldı. Bu da stresi arttıracak. Ama biz tecrübeli bir takımız. O yüzden bunun bize avantaj getireceğini düşünüyoruz. Bu maçı bir kenara bırakıp, önümüzdeki haftalara bakacağız."

Altıparmak, ligde nasıl başlandığının değil, nasıl bitirildiğinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Şu an her şey bizim için iyi. İlk 18’e alamadığımız oyuncular, başka takımlarda ilk 11 bile oynar. O yüzden alternatifli bir kadromuz var. Kadrodaki herkes oynayabilecek durumda. Bunun katkısıyla yolumuza daha iyi devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.