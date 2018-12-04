Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, bu hafta rakiplerinin birbirleriyle oynayacak olmasının kendileri için avantaj olduğunu söyledi. Altıparmak, özel bir okulun spor salonunda gerçekleştirdikleri antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın iyi gittiğini kaydetti.

Göreve ilk geldiğinde rakipleri yakalayıp devre arasına lider girmeyi hedeflediklerini söylediğini hatırlatan Altıparmak, "Takım, yavaş yavaş ritmini bulmaya başladı. Bizim amacımız tabii ki şampiyon olmak ama bir anda şampiyon olunmuş gibi bir hava oluşturulması da bana göre çok yanlış. Ayağımızı sağlam basacağız, futbolumuzun üzerine katarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Ligin 15. haftasında Balıkesirspor Baltok’u konuk edeceklerini, ikinci sıradaki Denizlispor’un da lider Gençlerbirliği’ni ağırlayacağını anlatan Altıparmak, şöyle devam etti:

"Bu hafta rakiplerimizin birbiriyle oynayacak olması bizim için büyük bir avantaj. Muhakkak ikisinden biri takılacak ve biz de inşallah maçı kazandığımız zaman belki bu hafta ikincilik koltuğuna oturabiliriz ya da öbür hafta lider olabiliriz. Bizim için çok avantajlı bir hafta olacak, onun için de ciddi olacağız. Özellikle bu hafta taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Onlarla müthiş bütünleşmeye başladık."

Altıparmak, bir süredir sakat olan Mehmet Erdem Uğurlu’nun bugün takımla antrenmana katıldığını sözlerine ekledi.