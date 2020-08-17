Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak, transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan golcü oyuncu Mame Thiam hakkında konuştu. TRTSpor'a açıklamalarda bulunan Mehmet Altıparmak, Mame Thiam transferinin bitmek üzere olduğunu belirtti.

Mehmet Altıparmak, "Mame Thiam, yüzde 99 Fenerbahçe'ye transfer oldu. Her konuda anlaşma sağlandı. Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Deniz Türüç gündemimizde yer almıyor. Kaleci ve kanat transferi için kendi tercihlerimiz var. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı