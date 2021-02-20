Mehmet Altıparmak: Mağlubiyeti hiç hak etmedik

Süper Lig’in 26. haftasında Denizlispor’a konuk olan Gençlerbirliği, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maçı kaybettikleri için çok üzüntülü olduklarını ifade etti.

Düşme hattındaki rakiplerinden birine mağlup olduklarını vurgulayan Altıparmak, "Bugün mağlubiyeti hiç hak etmedik. Oyun ve pozisyon olarak, maçın büyük bir bölümü üstünlüğümüzle geçti. Özellikle yediğimiz golden sonra Denizlispor tamamen kapandı. Sadece kontrataklarla oynayan bir rakibimiz vardı. Biz oyunun özellikle ikinci yarısının tamamını tek kale oynadık. Çok net bir pozisyonumuz var. Onu atsak buradan galip de gelebilirdik." şeklinde konuştu.

Altıparmak, takım olarak bir sistem belirlediklerini ve oyuncularına bunu aşılamaya çalıştıklarını dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün de bunu uygulamaya çalıştık. Önde oynayan, önde baskı yapan bir takım olmaya çalışıyoruz. Bunu uygularken bazı oyuncularımız katılım sağlarken bazıları hala katılım sağlayamadı. Bunun üzerine çok çalışacağız. Daha bitmiş bir şey yok. Oyuncularımız kazanmak için ellerinden gelen tüm mücadeleyi gösterdiler. Bugün kaybettik ama yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu isteği, arzuyu göstererek, üzerine koymamız gerekiyor. Daha fazla çalışacağız. Üzerine koyarak bu ligde kalmak bizim birinci hedefimiz. İnşallah bunu oyuncularımızla başaracağız."