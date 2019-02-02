Mehmet Altıparmak: Maçın kırılma anlarında oyunu yakalayamadık

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu. Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Adana Demirspor ile zorlu bir maça çıktıklarını belirtti.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında yedikleri golle maça 1-0 mağlup başladıklarını aktaran Altıparmak, şunları kaydetti:

"Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Bizim için bir final karşılaşması niteliğindeydi. Maça kötü de başlamamıştık. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Maçın kırılma anlarında oyunu yakalayamadık. İkinci yarıda da hamleler yaptık, doğru oynama adına ama kornerden 3. golü yedik. Çift santrfora döndük oyunu kurtarma adına, elimizdeki kanat ve forvetleri de sahaya sürdük. Çabuk oyuncuları olan takıma karşı risk aldık. Zaten son dakikalarda çok net pozisyonlara girdi rakibimiz. İkinci yarı skoru tekrar geri çevirme adına hamlelerimiz oldu ama kaybettiğimiz için üzgünüz."