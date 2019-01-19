Mehmet Altıparmak: Maçı kişisel hatalar nedeniyle kaybettik

İyi oynadıkları anda kişisel hatadan dolayı gol yediklerini söyleyen Altıparmak, "Böyle maçlarda kişisel hatalar yapmamak gerekiyor. Yaptığımız anda bir gol yedik. Golü yedikten sonra önde oynamak zorunda kaldık. Rakibin en iyi özelliği kontratak oyunun iyi oynamasıydı. Rakibin sürekli kontratak yapmasına rağmen gol pozisyonları bulduk. 1-1'i yakalamış olsaydık taraftarın desteği ile kazanabilirdik. Biz kötüydük belki ama sezonun en formsuz hakem grubuydu. Artık yapacak bir şey yok oyuncularımızla el ele vererek bu durumdan kurtulacağız. Aradaki fark 8'e çıktı. Lig uzun bir maraton biz bu maratondan çıkıp maçlara daha iyi hazırlanacağız. Sezon sonu hedefimize doğru yürüyeceğiz" dedi.

DHA



