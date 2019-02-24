Mehmet Altıparmak: Maalesef play-off potasına giremedik

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Gazişehir Gaziantep ile Eskişehirspor 1-1 berabere kaldı.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya çok istekli başladıklarını ancak golü bir türlü bulamadıklarını ifade etti.

Mutlak üç puan hedefiyle çıktıkları maçta berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Altıparmak, şöyle konuştu:

"Rakiplerimizin birbiriyle oynadığı zamanda buradan 3 puan alıp play-off potasına girmek istedik, maalesef başaramadık. Maça istekli başladık. Çift santrfor başladık ve bir an önce golü bulmak istedik. Bunun için baskı da yaptık ama olmadı. Gole kadar olan bölümde iyi oynadık diyebiliriz. Yalçın’ın kafası gol olsa çok daha farklı olurdu. Şiddetle puana ihtiyacı olan takıma karşı oynadık, bunun bilincindeydik. İlk yarı gol atmak için çok çalıştık ama başarılı olamadık. Bir türlü istediğimiz golü atamadık. Taraftarımızdan özür diliyorum."