TFF 1. Lig’in 24. haftasında, sahasında Osmanlıspor’u 1-0 mağlup eden Hatayspor’un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, liderliklerini sezon sonuna kadar sürdürüp şampiyon olacaklarını söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün kendileri için önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını ifade etti.

Ligin sonuna doğru yaklaşıldığını aktaran Altıparmak, küme düşmemeye oynayan takımlarla mücadele etmenin zorluğuna değindi.

Maça istedikleri gibi başladıklarını dile getiren Altıparmak, "Çok iyi mücadele ettik. Yakaladığımız topları iyi kullansak çok farklı olabilirdi. Kaliteli bir takımız, lideriz ve bu liderliğimizi sezon sonuna kadar götürüp şampiyon olacağız." diye konuştu.