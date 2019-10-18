Mehmet Altıparmak: Kazanmamız bizim için çok önemliydi

TFF 1. Lig’in 8. hafta açılış maçında Akhisarspor, konuk ettiği Eskişehirspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, oyuncularını kutladı ve “Özellikle oyunun ilk yarısında tamamen topa hakim olan sahada istediği şeyleri yapan belki maç ilk yarıda farklı skor olabilirdi. Çok net pozisyonları değerlendiremedik ama biz çalışmaya devam edeceğiz. Gerçekten çok çalışıyoruz. Özellikle ilk 8 haftalık periyoda baktığımızda bugünkü aldığımız 3 puandan sonra yakaladığımız bir liderlik var. Hem onun mutluluğunu yaşıyoruz, hem de oyun içinde oyunun özellikle ilk yarısında tamamen hakim olan ikinci yarıda 1-1 olduktan sonra tekrar geri dönüş sağlayıp tekrar 2-1 üstünlüğü yakalayan ve iyi bir performans sergileyen tüm oyuncularımı kutluyorum.'' diye konuştu.

Galibiyetin çok önemli olduğunu ifade eden Altıparmak, ''Kağıt üzerinde belki sonuncu takımla oynuyorsunuz ama bizim ligimiz böyle bir lig değil. Gerçekten ligin en iyi kontra atak yapan takımına karşı oynadık diyebilirim. Çok çabuk oyuncuları vardı, tabii ki bunları çok çalışmıştık ama kişisel beceriden ve ligin en güzel gollerinden birini yedik diyebilirim. Ama ondan sonraki dönüşümüz ve maçı kazanmamız bizim için çok önemliydi, bütün oyuncularımı kutluyorum. Özellikle bize burada müthiş bir ambiyans ortaya koyan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.