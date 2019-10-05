Mehmet Altıparmak: İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık

TFF 1.Lig lideri Akhisarspor, 7. hafta maçında deplasmanda Giresunspor'a 1- 0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Giresunspor maçının ligin en zor deplasmanlarından birisi olduğunu söyledi. Altıparmak, maçın ilk 10 dakikasında yedikleri golün her şeyi tersine çevirdiğini vurgulayarak, "Bir türlü tempo ve istediğimiz oyun şeklini yakalayamadık. İlk yarıda kurgu anlamında arkadaşlarımızın performansının iyi olmaması değişikliğe gitmemize yol açtı. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonlarla maçı da çevirebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda topa daha fazla sahip olarak kenarlardan gelmeye çalıştıklarını dile getiren Altıparmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün golün her türlüsünü kaçırdık. Direklerden döndü. Dokuz net pozisyonumuz var ama çok iyi mücadele eden bir rakibimiz var. Çok istediler. Kazanmak adına ne varsa onu yaptılar. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık, üzgünüz. Lig uzun maraton. Bu uzun maratonda bu tür kazalar bizi kendimize getirebilir. Milli takım arası var. Daha fazla çalışacağız."