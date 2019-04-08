Mehmet Altıparmak: Hedefimizde bir sapma yok

Spor Toto 1. Lig 28. hafta maçında Altay, sahasında Gazişehir Gaziantep’i konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep’de Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, alınan sonucun iki takıma da yaramadığını söyledi. Altıparmak, “İki takım için de zor bir karşılaşmaydı. İki takımın da 3 puana ihtiyacı vardı. Maçın geneline bakarsak galibiyeti fazlasıyla hak ettik. 60. dakikada sonra oyunu tek kaleye çevirdik, çok pozisyon bulduk. İkinci yarı çok istedik. Mağlup duruma düştüğümüzde bile maçı bırakmadık. Tek eksiğimiz ikinci goldü. Oyuncuların isteği ve arzusu 3 puan içi yeterliydi ama topu içeri sokamadık. Sonuç 2 takıma da yaramadı. Önümüzde çok maç var. Hedefimizde bir sapma yok. Bu istek ve arzuyla sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.