Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında konuk ettiği Osmanlıspor’u 2-0 yenen Gazişehir Gaziantep’in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, karşılaşmanın başından sonuna kadar çok iyi oynadıklarını söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya taraftarın desteğiyle inançlı başladıklarını ifade etti.

Elde edilen skorun çok avantajlı olduğunu belirten Altıparmak, şöyle konuştu.

"Öncelikle tüm takımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadık. Sezonun en iyi maçını oynadık ve bu skoru hak ettik. Bugün gerçekten hem şehir hem de takım birlikteliği mükemmeldi. Bunun karşılığında sahada mükemmel bir takım vardı. Herkes bu maça çok inandı. Taraftarın takıma olağanüstü desteği oldu. Takımımız da verilen desteğe en güzel karşılığı verdi. Daha farklı skor alabilirdik ama bu skor da avantajlı. Havaya girmemek lazım çünkü futbolda mucizeler var. Bir hedefimiz var, şampiyonluk. İnşallah o kupayı bu şehre getireceğiz. Bu şehir bunu hak ediyor."