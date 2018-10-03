Mehmet Altıparmak: ''Frey’i hiç düşünmedim''

Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan’ın Frey’le ilgili, “Bize önerildi, 600 bin Euro’ya almadık” açıklamaları büyük ses getirmişti.

Lig Radyo’da Ömer Necati Albayrak’ın sorularını yanıtlayan Erzurum’un eski hocası Mehmet Altıparmak da bu ifadeleri doğruladı.

Frey’in kendisine sunulduğunu belirten başarılı hoca, “O dönemde Mbokani ile ilgileniyorduk. Frey de önerilen 3-4 oyuncudan biriydi, ancak beğendiğimiz, istediğimiz bir isim olmadı, fiyatı da 500 bin Euro civarındaydı. Burası Türkiye şu an oyuncu kötü gittiği için böyle konuşuluyor, 3 gol atmış olsa ne kadar ucuza geldi denecekti” dedi.

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