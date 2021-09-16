TFF 1. Lig’in 5. haftasında Bursaspor 'a konuk olan Yılport Samsunspor, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, yenilgiden dolayı üzgün oldukları söyledi.

Taraftarlardan özür dileyen Altıparmak, şunları kaydetti:

"Bize yakışmayan bir futbol ile istemediğimiz bir sonuç aldık. Beklemediğimiz bir sonuçtu. Bursaspor’un her şeyi ile bize saldıracağını biliyorduk. Çünkü çok kötü gidiyorlardı. Bizden daha iyi mücadele ettiler, daha fazla istediler. Geldiğimiz günden beri hazırlık dönemi de dahil ilk defa takımımızı bu kadar kötü gördük, tanıyamadık. Futbolda bunlar var. Bizim için çok büyük bir ders olacak. Mücadele etmezsen rakip kim olursa olsun kaybedersin. 30 ile 45. dakikalar arasını çok iyi oynadık, maç 1-1’ken 2-1’i yakalayıp içeri girseydik, daha farklı olabilirdi. Bursaspor 10 kişi kaldıktan sonra biz böyle oynamamalıydık."