Mehmet Altıparmak: Atanın kazanacağı bir karşılaşmaydı

Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor'a konuk olan Kasımpaşa, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve 3 puanda kaldı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak maça dengeli başladıklarını, rakiplerinin hızlı hücumla golü bulmayı amaçladığını söyledi.

Rakiplerinin ilk yarıda hemen hemen hiç atak yapamadığını aktaran Altıparmak, şunları kaydetti:

"İkinci yarı rakibin üzerimize biraz daha geleceğini biliyorduk. Ona göre de Yusuf’u ön tarafa aldık, değişikliğimizi yaptık. Aslında rakibi iki kere yakaladık ama rakip de belki de hiç ummadığı bir anda çıkarken yakaladığı topla öne geçti. Öne geçtikten sonra zaten tamamen defans yaptılar. Oyunu kurtarma adına ataklar yaptık. Bizim adımıza çok fazla pozisyon olmadı. Yaptığımız kişisel hatalarla rakibimiz pozisyon buldu. Kısacası atanın kazanacağı bir karşılaşmaydı. Rakibimiz golü attı ve kazandı."