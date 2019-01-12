Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakında konuşan oyuncu, “Her geçen gün iyiye gidiyor. Allah kısmet ederse, yakın zamanda düzeleceğine inanıyorum.
'ABLASI GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPIYOR'
Ablası da gerekli açıklamaları yapıyor zaten” dedi. (Milliyet)
Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakında konuşan oyuncu, “Her geçen gün iyiye gidiyor. Allah kısmet ederse, yakın zamanda düzeleceğine inanıyorum.
'ABLASI GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPIYOR'
Ablası da gerekli açıklamaları yapıyor zaten” dedi. (Milliyet)
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