Mehmet Ali Erbil'in son durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Nergis Kumbasar, Etiler’de bir eczaneden kozmetik ürünler alırken görüntülendi.

12 Ocak 2019, Cumartesi 11:03
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Mehmet Ali Erbil'in son durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakında konuşan oyuncu, “Her geçen gün iyiye gidiyor. Allah kısmet ederse, yakın zamanda düzeleceğine inanıyorum.

'ABLASI GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPIYOR'

Ablası da gerekli açıklamaları yapıyor zaten” dedi. (Milliyet)

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