İki beyin damarında tıkanıklık olduğu tespit edilen ünlü şovmenin omuriliğinden sıvı alınacağı için ameliyat masasına yatacağı öne sürüldü.

Sanatçının tedavisini yürüten Dr. Jan Klod Kayuka ise iddianın asılsız olduğunu söyledi:

“Mehmet Ali Bey’in ameliyat olması gibi bir durum şu an söz konusu değil. Toplardamar sisteminde iki noktada pıhtı var. Bu da aşırı baş ağrısı yapıyor. Ağrısını ve pıhtılaşmayı önleyen tedavi süreci devam ediyor. İki gün önce de kaçış sendromu hastalığıyla ilgili ilaçlar aldı. Şu anda durumunda bir değişiklik yok. Bu tür haberler ailesini çok yıpratıyor. Biraz daha hassasiyet lütfen.”

Banyoda kayıp düşen ve kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için yaklaşık 8 ay yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, tedavisinin ardından taburcu edilmiş, ancak geçen hafta yeniden rahatsızlanmıştı.

(Hürriyet)