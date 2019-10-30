Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı

Evinin banyosunda geçirdiği kaza sonucu kaburgalarında kırık meydana gelen ve hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil buradaki tedavisi sırasında ‘Kaçış sendromu’ hastalığının nüksetmesi dolayısıyla uzun süre yoğun bakımda yattı.

Mehmet Ali Erbil, 258 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra Temmuz ayında taburcu olmuştu.

Yoğun bakıma alındı

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programının haberine göre; Mehmet Ali Erbil, koroner yetmezlik nedeniyle Maslak'taki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

'Setlere döndük çok şükür' demişti

Evde düşüp kaburgasını kırdıktan sonra aylarca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'in setlere döndüğü konuşuluyordu.

Geçen günlerde Mehmet Ali Erbil "Setlere döndük çok şükür. Filmin birkaç sahnesi için uzattığım sakallarımı da bugün kestirdim. Kendimi çok iyi hissediyorum" demişti.