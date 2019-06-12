Mehmet Akif Üstündağ: Şampiyon olmak istiyoruz

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın CEV 2019 Avrupa Altın Ligi beşinci maçında Belçika'yı 3-1 mağlup ettiğini hatırlatarak, bitime bir hafta kala Dörtlü Final'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, maçın ardından yaptığı açıklamada grupta oynadıkları 5 maçı da kazandıklarını belirterek, "Tüm takımı tebrik ediyorum. Sivas'ta başlayan, Malatya ile devam eden Anadolu'da voleybol şenliği yaşıyoruz. Bugün Trabzon gerçekten şu galibiyette önemli rol oynadı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gruptan çıktık, dörtlü final grubuna kaldık. Artık dört takım arasında Final Four oynayacağız. İnşallah şampiyon olmak istiyoruz. İyi bir jenerasyon var, iyi mücadele ettiler. Hatasız oynamaya gayret ettiler. Kutluyorum, namağlup gidiyoruz. Biraz onun stresi vardı ama onu da sahaya yansıtmadılar, çok teşekkür ediyorum" dedi.

ÖZBEY: İLK MAÇ ÇOK ÖNEMLİ

A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ise Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan tek takım olduklarını belirterek, "İki set verdik. Onun karşılığında da daha bir maç olmasına rağmen Final Four'a kaldık. Final Four için Letonya'ya oradan da Estonya'ya geçeceğiz. Estonya'daki amacımız birinci rakibimizi geçip finale kalmak. Bana göre ilk oynayacağımız maç çok önemli. Elediğiniz zaman finale kalıyorsunuz. O finali oynayacağız, başka şansımız yok. Şampiyon olmak istiyoruz. Genç ve ileriye yönelik bir kadroyla çıkıyoruz. Çok istekliler. Formalarını çok seviyorlar. Anadolu bizi bağrına bastı. Sivas'ta da aynı, Malatya'da da aynı. Biraz önce rahmetli Kazım Koyuncu'nun şarkısı çaldı, içimden oynamak geldi. O kadar duygulandım. Trabzon halkına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.