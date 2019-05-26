Mehmet Akif Üstündağ 'Galibiyeti Sivas halkına armağan ediyoruz'

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Takımı'nın Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Ligi ilk maçında Letonya'yı 3-0 yenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılında Sivas'ta böyle bir organizasyonun düzenlendiği aktaran Üstündağ, "Bu muhteşem seyirci karşısında muhteşem bir galibiyet alınması, bizleri çok mutlu etti." dedi.

A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Sivas gibi önemli bir şehirde alınan galibiyeti, ülkeye ve kent halkına hediye ettiklerini ifade etti.

Mutlu olduklarını aktaran Özbey, "Böyle bir mutluluğu, böyle bir güzelliği bize sağladıkları için sayın valimize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir duygu. Uzun yıllardan beri milli takım antrenörlüğü yapıyorum, böyle bir ortamı az gördüm. Çok mutluyuz. Bütün Sivas'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Milli takım kaptanı Arslan Ekşi de müsabakaya ilgi gösteren Sivas halkına teşekkür edip, galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Maçın başından sonuna kadar bizi desteklediler. Çok mutluyuz. Avrupa Altın Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yaptık. Takım kaptanı olarak Türk halkına şampiyonluk hedeflediğimizi söyleyebilim. İnşallah taraftarlarımız Trabzon'da ve Malatya'da oynayacağımız maçlarda da desteklerini devam ettirirler. Tekrar söylüyorum, Sivas Kongresi'nin 100. yılında bu galibiyeti öncelikle Türk milletine, sonra Sivas halkına armağan ediyoruz."

(AA)