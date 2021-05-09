TFF 1. Lig’in 34. haftasında konuk ettiği İstanbulspor’a 2-0 mağlup olan Ankaraspor’da teknik direktör Mehmet Ak, galibiyet hedefledikleri sezonun son maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mehmet Ak, "Sezonu galip gelerek bitirmek istiyorduk. İsteyen arzulayan, genç oyuncular ile sahada mücadele eden bir Ankaraspor vardı. Sezon bitti, küme düşmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ankaraspor köklü bir camia ve inşallah ait olduğu yere tekrar geri dönecektir." diye konuştu.

Son günlerde 18 kulüp başkanının TFF’ye yazmış olduğu dilekçeye de değinen Ak, şunları kaydetti:

"TFF 1. Lig’in marka değerini yükseltmek adına 19 takım olmasının planlamada sorun oluşturacağı düşünülüyor. Örnek vermek gerekirse bay haftasına denk gelen takımların 3 hafta maç oynamama durumu söz konusu. Buna karşın çarşamba ve pazar günü maç oynayacak takımlardan çarşamba günü bay haftası denk gelmesi durumu bazı takımlar için avantajken bazı takımlar için ise dezavantaj oluşturması söz konusu. Bunun üzerine 18 kulüp başkanı TFF’ye bir dilekçe yazarak son 3 takımın kendi arasında play-out oynayarak önümüzdeki sezon ligin 20 takım ile oynanması konusunda bir düşünce oluştu. TFF’de şu anda durumun ne olduğunu bilmiyorum ama kısa süre içerisinde cevap geleceği umudunu taşıyorum. TFF bu yönde bir karar alır ve play-out sistemi ile ligde kalacak takımlar belirlenirse biz bundan memnuniyet duyarız."