Süper Lig 'in flaş ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük’e kara haber geldi.

Gazete Kayseri'den Memduh Borazan'ın haberine göre; Kırmızı-Siyahlıların yıldız savunma oyuncusu Mehdi Benatia futbolu bırakma kararı aldı. Kariyerinde Juventus, Roma, Marsilya, Bayern Münih, Udinese, FC Lorinet,Al –Duhail SC ve Fas Milli takımda forma giyen deneyimli savunmacının sakatlığının uzun sürmesi ve nüksetmesi nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenildi. Mehdi Benatia’nın Pazartesi günü İstanbul’a gelerek kararını Vavacars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’ya iletmesi bekleniyor..

Mehdi bu sezon Fatih Karagümrük forması ile çıktığı 6 maçta 329 dakika süre aldı.