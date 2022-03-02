28 Ocak’ta Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda büyük bir dövüş etkinliğine imza atan Burak Mataracı şimdi daha iddialı... Mataracı, sahne şovları, ışık gösterileri ve birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı Mega Fight Arena (MFA) için ikinci kez kolları sıvadı.

Zorlu Ailesi’den Fehmi Zorlu’nun sahibi olduğu Seltek markasıyla yapılan sponsorluk anlaşmasında konuşan ve 8 Ekim 2022’de yapılacak organizasyonla ilgili detayların kısa sürede açıklanacağını belirten Mataracı, “Sıkı bir çalışma dönemine girdik ve kusursuz bir iş yapmak için kolları sıvadık. İmzaları attıkça sürprizlerimizi birer birer açıklayacağız. Bize desteklerini esirgemeyen sayın Fehmi Zorlu ve Seltek’e teşekkür ederiz” dedi.



