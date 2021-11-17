Medvedev ve Sinner yarı finale yükseldi

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin üçüncü gününde Daniil Medvedev, Alexander Zverev'i, Jannik Sinner de Hubert Hurkacz'ı yendi.

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 52. ATP Finalleri'nin üçüncü günü tamamlandı.

Kırmızı Grup karşılaşmasında geçen yılın şampiyonu 2 numaralı seri başı Medvedev ile 2018'de zafere ulaşan 3 numaralı seri başı Zverev korta çıktı.

Rus raket Medvedev, Alman rakibini 6-3, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek ikide iki yaptı ve yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Sinner, Hurkacz'ı iki sette geçti

Grubun diğer mücadelesinde 7 numaralı seri başı Hubert Hurkacz ile 9 numaralı seri başı Jannik Sinner karşılaştı.

Matteo Berrettini'nin sakatlığı nedeniyle çekilmesiyle turnuvaya dahil olan İtalyan Sinner, Polonyalı rakibi karşısında 6-2 sona eren setlerle 2-0 kazandı.

Turnuvada yarın Yeşil Grup'ta Novak Djokovic-Andrey Rublev ve Stefanos Tsitsipas-Casper Ruud karşılaşmaları oynanacak.

AA