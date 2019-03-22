Medipol Başakşehirli Emmanuel Adebayor, emekliliğini açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'in 35 yaşındaki Togolo golcüsü Emmanuel Adebayor, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Benin ile oynayacağı maç öncesi gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı.

Pazar günü oynanacak müsabaka öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan dünyaca ünlü santrfor, "Sonuç ne olursa olsun bu maç, Togo formasını giydiğim son karşılaşma olabilir." ifadelerini kullandı. Bugüne dek Togo Milli Takımı'yla çıktığı 66 maçta 29 kez fileleri sarsan Adebayor'un Başakşehir ile olan sözleşmesi ise 2020 yazında sona eriyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler