İSTANBUL, (DHA) - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü ön eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın Olympiakos takımını elemesi durumunda Krasnodar - Porto eşleşmesinin kazananı ile play-off oynayacak.

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü eleme turunda Yunan ekibi Olympiakos'u elemesi durumunda Rus ekibi Krasnodar - Portekiz ekibi Porto mücadelesinin galibi ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.