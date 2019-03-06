Süper Lig'de 15 haftadır liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir yoluna doludizgin devam ediyor. Ligin 24. haftasında Malatyaspor'u 2-0 ile geçen ve ikinci sırada yer alan Galatasaray ile puan farkını 8'e çıkaran Abdullah Avcı'nın ekibi, 2019 yılı karnesiyle Avrupa'nın da zirvesine oturdu. Yeni yılda çıktığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ile 2.71 puan ortalamasına ulaşan İstanbul ekibi, bu değer ile 10 büyük ligde bulunan 184 takım içinde ilk sırada bulundu.

AĞLARINDA SADECE 3 GOL GÖRDÜ

Ligin ikinci yarısına denk gelen 2019 yılında çıktığı 7 maçta ağlarında sadece 3 gol gören Başakşehir, maç başına yediği gol ortalamasında da 181 takımı geride bıraktı ve 3 numaraya yerleşti. Kalecisi Mert Günok ile rakiplerinin şutlarını engellemeye çalışan Başakşehir, maç başına 0.43 gol yeme ortalamasıyla yoluna devam ederken, bu alanda İtalyan devi Milan, 0.29 ortalamasıyla zirvede bulunuyor.

ABDULLAH AVCI KARİYER REKORU KIRDI

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı da puan ortalamasında kariyerinin en üst noktasında bulunuyor. 55 yaşındaki teknik adam, ligde 2.25 puan ortalaması yakalarken, geçtiğimiz sezonu 2.12'lik değer ile tamamlamıştı. Ligin 25. haftasına 8 puan önde girecek olan Avcı, kalan maçlarda puan farkını koruması durumunda kariyerinin ilk kupasını havaya kaldıracak.

(Sabah)