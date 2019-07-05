İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Dar alan ve geniş alanda oyunla antrenman sona erdi.

İzinli futbolcular Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Joseph Attamah, Edin Visca ve Volkan Babacan antrenmana katılmadı. Arda Turan ve Alexandru Epureanu ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Turuncu lacivertli ekip, yarın saat 11.30 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.

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