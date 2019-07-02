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Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu için veda klibi

Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu için veda klibi

02 Temmuz 2019, Salı 21:14
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Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu için veda klibi

İSTANBUL, (DHA) - Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Belözoğlu için bir veda klibi yayınladı. 
2015-2016 sezonunda Medipol Başakşehir'e transfer olan ve 4 sezon boyunca turuncu-lacivertli formayı giydikten sonra eski takımı Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu için Medipol Başakşehir bir veda klibi yayınladı. "Her şey için teşekkürler. Unutmayalım ki ayrılıklar da sevdaya dahil... Hoşça kal Büyük Kaptan" ifadeleriyle sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda, tecrübeli futbolcunun turuncu-lacivertli takımda oynadığı maçlardan görüntüler yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Yayınlanan veda videosu

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