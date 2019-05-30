Medipol Başakşehir’den Abdullah Avcı geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir’de Abdullah Avcı dönemi sona erdi. Abdullah Avcı’nın 2014-2015’te başlayan ikinci dönemi, 5 sezon sonunda bitti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un haklarının İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tarafından alındığı 2014-2015 sezonu öncesinde Avcı, 5 yıllığına turuncu-lacivertli takımın başına getirilmişti.

30 Mayıs 2019, Perşembe 17:08
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Medipol Başakşehir’den Abdullah Avcı geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir’de Abdullah Avcı dönemi sona erdi.

Abdullah Avcı’nın 2014-2015’te başlayan ikinci dönemi, 5 sezon sonunda bitti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un haklarının İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tarafından alındığı 2014-2015 sezonu öncesinde Avcı, 5 yıllığına turuncu-lacivertli takımın başına getirilmişti.

55 yaşındaki Avcı’nın, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan takımın başındaki ilk dönemi ise 2006-2007 sezonunda başlamıştı. İlk dönemi de yaklaşık 5,5 yıl süren deneyimli teknik adam, toplamda 10,5 yıl görev yaptığı kulüpteki görevinden bugün itibarıyla ayrıldı.

Avcı, 17 Ocak 2019’da turuncu-lacivertli kulüple 5 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atmıştı.

İki dönemde toplam 431 resmi maç

Abdullah Avcı, İstanbul ekibinin başında 10,5 yılda toplam 431 resmi maça çıktı.

Avcı ile turuncu-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig’de 316, Spor Toto 1. Lig’de 34, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda 4, UEFA Avrupa Ligi’nde 14 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 63 olmak üzere toplam 431 maç oynadı.

Süper Lig’de 148 galibiyet

Abdullah Avcı, turuncu-lacivertlilerin başındaki ilk döneminde Süper Lig’de 146, ikinci döneminde de 170 olmak üzere toplam 316 maçta görev yaptı.

Söz konusu karşılaşmalarda 148 galibiyet elde eden Avcı’nın takımı, 82 beraberlik alırken, 86 mücadelede sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Avrupa karnesi

Deneyimli teknik adam, Medipol Başakşehir ile son 4 yılda Avrupa kupalarında da mücadele etti.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 4 ve Avrupa Ligi’nde 14 olmak üzere Avrupa kupalarında 18 maçta takımını yöneten Avcı, söz konusu karşılaşmalarda, 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Türkiye Kupası karnesi

Abdullah Avcı, İstanbul ekibinin başında 10 farklı sezonda Türkiye Kupası’nda da mücadele verdi.

Bu sezonlarda toplam 63 maçta takımının başında yer alan Avcı, 29 galibiyet, 22 beraberlik ve 12 yenilgilik bir istatistik tutturdu.

Abdullah Avcı yönetimindeki İstanbul ekibinin Süper Lig karnesi şöyle:

Sezon    Maç sayısı  Galibiyet  Beraberlik  Mağlubiyet

2018-2019  34      19     10      5

2017-2018  34      22     6       6

2016-2017  34      21     10      3

2015-2016  34      16     11      7

2014-2015  34      15     14      5

2011-2012  10      5      3       2

2010-2011  34      12     6      16

2009-2010  34      16     8      10

2008-2009  34      12     6      16

2007-2008  34      10     8      16

TOPLAM   316     148     82    86

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER

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