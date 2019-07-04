Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Sabah idmanında fitness çalışması yapan ekip, akşam antrenmanına dinamik ısınmayla başladı. Topa sahip olma ve dar alan oyun çalışmalarının ardından geniş alan oyun çalışmasıyla antrenman sona erdi.

İzinli futbolcular Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Joseph Attamah, Edin Visca ve Volkan Babacan antrenmana katılmadı. Arda Turan ve Alexandru Epureanu ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Turuncu lacivertliler, yarın saat 17.30’da yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.