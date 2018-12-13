Medipol Başakşehir’de Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında 15 Aralık Cumartesi günü Galatasaray’ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ile başladığı ve pas çalışmasıyla devam ettiği bildirildi. İdmanın çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

Sakatlıkları süren oyunculardan Manuel da Costa’nın fizyoterapist, Alparslan Erdem’in de kondisyoner eşliğinde çalıştığı kaydedildi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

AA