Medipol Başakşehir’de Beşiktaş maçı hazırlıkları devam etti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş’a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alan oyunu sonrası yapılan çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

AA