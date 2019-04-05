Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Atiker Konyaspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, 5’e 2 pas çalışmasının ardından turnuva maçları oynadı.
Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.
AA