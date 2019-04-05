  • Haberler
  • Futbol
  • Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor mesaisi sürdü

Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor mesaisi sürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Atiker Konyaspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

05 Nisan 2019, Cuma 17:45
- A +
Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor mesaisi sürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Atiker Konyaspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, 5’e 2 pas çalışmasının ardından turnuva maçları oynadı.

Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.