Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Atiker Konyaspor’u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5’e 2 pas ve 3’e 2 sonuçlandırma çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanın, çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
AA