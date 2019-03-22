Medipol Başakşehir’de Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Atiker Konyaspor’u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

22 Mart 2019, Cuma 17:31
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Medipol Başakşehir’de Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Atiker Konyaspor’u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5’e 2 pas ve 3’e 2 sonuçlandırma çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanın, çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA


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